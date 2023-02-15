Студия GamesVoice собрала 1 миллион рублей на русскую озвучку Hogwarts Legacy

Студия GamesVoice сообщила, что на создание полной русской локализации Hogwarts Legacy собрано свыше 1 миллион рублей. В частности, упоминается сумма в 1,3 миллиона, но на деле она может быть и больше.

Однако команда намерена «добить сумму до запланированных 1,9 миллиона рублей. При этом уже проведены первые работы. Прошли первые тесты обратной запаковки звука, изучается вопрос с таймингами и липсинком, выполняется сортировка персонажей. Также формируется глоссарий.

По словам команды, подготовка к первым записям идёт полным ходом, первый результат обещают «настолько быстро, насколько это возможно».