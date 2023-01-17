Стоимость игровых ноутбуков MSI с RTX 40 составит от $1199 до $4699

В каталоге американского магазина Microcenter появились игровые ноутбуки MSI с видеокартами серии RTX 40. Ценники могут кого-то удивить.

Базовая версия ноутбука MSI обойдётся в $1199 (около 82 тысяч рублей). Самая флагманская модель MSI GT77HX Titan с экраном 4K 144 Гц, видеокартой RTX 4090, процессором Intel Core i9-13980HX, 64 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и SSD на 2 ТБ обойдётся в $4699 (около 320 тысяч рублей).

Принимать предварительные заказы на ноутбуки с RTX 40 начнут с 1 февраля.