Стив Джобс посмертно получил высшую награду США для гражданских лиц

Легендарный основатель и глава Apple Стив Джобс был посмертно награждён высшей Президентской медалью Свободы.

Президент США отметил неоценимый вклад сооснователя Apple в развитие компьютерной, музыкальной и кинематографической индустрий, а также страны в целом. В своём заявлении Джо Байден сообщил, что креативность и видение Джобса привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять сферу коммуникаций.

Стив Джобс был соучредителем, главным исполнительным директором и председателем Apple, генеральным директором Pixar и занимал ведущую роль в компании Walt Disney.

Церемония вручения Президентской медали свободы состоится в Белом доме 7 июля 2022 года.

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