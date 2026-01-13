Фестиваль детективов со скидками до 90% стартовал в Steam

В Steam стартовал первый в 2026 году тематический ивент — фестиваль детективов Steam Detective Fest. Он продлится до 19 января и предлагает игрокам скидки до 90% на популярные игры про расследования, поиск улик и допрос свидетелей.

Среди предложений есть как культовые классические игры, так и новинки: