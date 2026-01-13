Фестиваль детективов со скидками до 90% стартовал в Steam

В Steam стартовал первый в 2026 году тематический ивент — фестиваль детективов Steam Detective Fest. Он продлится до 19 января и предлагает игрокам скидки до 90% на популярные игры про расследования, поиск улик и допрос свидетелей.
Среди предложений есть как культовые классические игры, так и новинки:
- Detroit: Become Human — 260 рублей (-80%);
- Return of the Obra Dinn — 426 рублей (-40%);
- Duck Detective: The Ghost of Glamping — 308 рублей (-20%);
- Duck Detective: The Secret Salami — 269 рублей (-30%);
- This Bed We Made — 528 рублей (-40%);
- Pathologic 3 — 908 рублей (-40%);
- Confidential Killings — 495 рублей (-10%);
- Heavy Rain — 78 рублей (-90%);
- Disco Elysium — The Final Cut — 181 рубль (-75%);
- Call of Cthulhu — 179 рублей (-85%);
- Shadows of Doubt — 440 рублей (-50%);
- Strange Horticulture — 236 рублей (-60%);
- И другие.
