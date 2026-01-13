Фестиваль детективов со скидками до 90% стартовал в Steam | The GEEK
close
ИгрыНовости

Фестиваль детективов со скидками до 90% стартовал в Steam

Steam Detective Fest продлится до 19 января.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:28

В Steam стартовал первый в 2026 году тематический ивент — фестиваль детективов Steam Detective Fest. Он продлится до 19 января и предлагает игрокам скидки до 90% на популярные игры про расследования, поиск улик и допрос свидетелей.

Среди предложений есть как культовые классические игры, так и новинки:

  • Detroit: Become Human — 260 рублей (-80%);
  • Return of the Obra Dinn — 426 рублей (-40%);
  • Duck Detective: The Ghost of Glamping — 308 рублей (-20%);
  • Duck Detective: The Secret Salami — 269 рублей (-30%);
  • This Bed We Made — 528 рублей (-40%);
  • Pathologic 3 — 908 рублей (-40%);
  • Confidential Killings — 495 рублей (-10%);
  • Heavy Rain — 78 рублей (-90%);
  • Disco Elysium — The Final Cut — 181 рубль (-75%);
  • Call of Cthulhu — 179 рублей (-85%);
  • Shadows of Doubt — 440 рублей (-50%);
  • Strange Horticulture — 236 рублей (-60%);
  • И другие.
id·217600·20260113_2030
Началась разработка неофициального мультиплеера для The Last of Us Part II
Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed
Томас Шелби появился в PUBG Mobile: старт коллаборации с сериалом «Острые козырьки»
Названа вероятная дата выхода Marvel’s Wolverine
Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins
Выход GTA 6 могут перенести на 2027 год
Джокер Хита Леджера должен был появиться в игре Batman: The Dark Knight
Топ-20 лучших игр 2025 года для ПК по версии Metacritic
Промокоды для RAID: Shadow Legends на январь 2026
Промокоды для Black Russia на январь 2026
В Steam стартовала большая зимняя распродажа
В Steam началась распродажа «Чёрная пятница»
Новая Steam Machine 2026: характеристики, что обещает Valve и когда можно купить
Valve представила новое железо: VR, ПК и Steam Controller

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры