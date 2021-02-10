Старые, но не бесполезные. NVIDIA снова начала продавать видеокарты GTX 1050 Ti

Проводить параллели — неблагодарное дело, но иногда и это необходимо. В своё время Intel вернула в строй процессоры, которые не выпускались уже несколько лет. И вот теперь NVIDIA поступает также.

Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti на чипе с архитектурой Pascal была представлена в октябре 2016 года. На данный момент она устарела, хотя ещё и вполне функциональна. Однако на фоне дефицита серии RTX 3000, компания приняла «соломоново решение». По данным профильных ресурсов, карты серии GTX 1050 Ti вернулись в продажу после двух лет отсутствия на рынке.

Отметим, что ранее появились слухи, что NVIDIA возобновила поставки графических процессоров TU106 для видеокарт RTX 2060. Не исключено, что это именно слухи, впрочем, ситуация может измениться.

Так или иначе, но «зелёные» явно переоценили свои возможности по части новых карт. Между тем, у GeForce GTX 1050 Ti есть ещё один плюс — на эти карты не влияет дефицит памяти GDDR6. Хотя, разумеется, использовать «лучи Хуанга» она не сможет. Однако рейтрейсинг и так ещё не стал повсеместным, потому особых проблем это не вызовет.