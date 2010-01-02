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Новости

В России начались продажи премиальных титановых часов Galaxy Watch3

Samsung Electronics объявила о старте продаж Galaxy Watch3 Титан – премиальной версии носимого устройства в титановом корпусе.

Новая версия Galaxy Watch3 стала первой моделью носимых устройств Samsung в прочном корпусе из титана. Она отличается высоким качеством производства с использованием премиальных материалов, а также обладают фирменным вращающимся безелем.

  • Galaxy Watch3 Titanium Pr Main1 768x512 1
  • Galaxy Watch3 Titanium L Perspective

В комплекте с устройством поставляется черный металлический ремешок. Длина аксессуара легко регулируется, поэтому Galaxy Watch3 Титан идеально подойдут любому пользователю, независимо от размера его запястья.

Galaxy Watch3 Титан доступны в России по цене 49 990 рублей.

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Источник:
Samsung
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