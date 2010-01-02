В России начались продажи премиальных титановых часов Galaxy Watch3

Samsung Electronics объявила о старте продаж Galaxy Watch3 Титан – премиальной версии носимого устройства в титановом корпусе.

Новая версия Galaxy Watch3 стала первой моделью носимых устройств Samsung в прочном корпусе из титана. Она отличается высоким качеством производства с использованием премиальных материалов, а также обладают фирменным вращающимся безелем.

В комплекте с устройством поставляется черный металлический ремешок. Длина аксессуара легко регулируется, поэтому Galaxy Watch3 Титан идеально подойдут любому пользователю, независимо от размера его запястья.

Galaxy Watch3 Титан доступны в России по цене 49 990 рублей.