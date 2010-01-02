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Новости

Стали известны все цены и модели iPhone 12

Совсем скоро Apple представит долгожданную серию смартфонов iPhone 12. Тем времен китайские инсайдеры опубликовали новые данные о ценах на новинки, а также весь список вариантов памяти.

Опубликованный список выглядит так:

  • Snimok Ekrana 2020 10 02 V 22.31.32

По всей видимости Apple попробует захватить все слои рынка за счёт различных вариаций памяти, стоимости, а главное разновидности флагманской серии iPhone 12. Также не стоит забывать, что новинки будут обладать новыми цветами, которые сейчас присутствуют в Apple Watch Series 6, а именно красный и тёмно-синий.

  • Iphone 12 Render 1
Неофициальные рендеры на базе последних слухов

По предварительным данным, iPhone 12 представят ближе к концу октября. Отсрочка выхода новых смартфонов произошла на фоне пандемии и Apple не успела произвести на заводах нужное количество устройств для рынка разных стран.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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