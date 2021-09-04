Стала известна дата презентации Intel Alder Lake

Компания Intel готовит новые процессоры Alder Lake. Среди их особенностей стоит выделить поддержку стандарта памяти DDR5, PCLe5 и наличие нового сокета стандарта LGA 1700. Официальное представление новинки ожидалось этой осенью. Сейчас же стала известна точная дата начала проведения мероприятия. По задумке организаторов, Intel Innovation пройдет 27 октября. На эту дату назначена полноценная презентация платформы Alder Lake, а вот старт продаж ориентировочно состоится 19 ноября.

Сначала в продажу поступят флагманские процессоры и материнские платы, основанные на чипсете Z690, что является стандартной практикой в этой компании. Если же говорить о более доступном решении, а это процессоры Core i3 и Core i5, то их появление в продаже ожидается не ранее января следующего года. Это же касается и материнских плат Intel H670, B660, H610.

Среди технических аспектов новой продукции стоит выделить новую микроархитектуру, включающую в себя большие и малые ядра. Так, флагманская модель Core i9-12900K имеет в своём составе 16 ядер: по 8 больших и малых ядер, при этом имеет поддержку выполнения 24 потоков (большие ядра способны выполнять сразу 2 потока). Core i7-12700K имеет в своём составе 12 ядер с поддержкой 20 потоков. Core i5-12600K имеет 10 ядер и выполняет 16 потоков.