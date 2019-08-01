Стала известна цена доступного процессора Intel Core i9-10850K

Как мы знаем, еще весной этого года представители Intel показали настольные процессоры Intel Core последнего 10-го поколения. В эту линейку вошел и десятиядерный процессор Intel Core i9-10900K. Правда, его стоимость пришлась по нраву не всем, и возможно именно поэтому, очень скоро появится более бюджетная модель – Core i9-10850K в исполнении LGA 1200.

Основное отличие между двумя процессорами составляет несколько срезанная частота работы Core i9-10850K. Этот процессор может выполнять до 20 потоков одновременном. Что касается частот работы, то базовая составляет 3,60 ГГц, повышенная – 5,2 ГГц. Отметим, что обе цифры на 100 МГц ниже, чем у флагманского процессора. Говоря о конфигурации скажем, что процессор содержит 2,5 МБ кэш-памяти второго уровня и 20 МБ кэш-памяти третьего уровня. Уровень TDP не более 125 Вт.

Отметим, что пока неизвестно, появится ли данный продукт в розничной продаже сразу же после презентации, которая, кстати, назначена на 27 июля. Есть большая вероятность того, что желающим приобрести этот процессор придется немного подождать. Что касается стоимости, то она составит около 450 долларов.