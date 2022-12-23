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Создана нейросеть Wand помогающая художнику дорисовать нужный фрагмент

Разработана новая нейросеть под названием Wand, которая может стать помощником художника. Для этого она может дорисовывать изображение. Нужно выделить участок на рисунке и задать текстовое описание. По нему, а также по нарисованному фрагменту система сгенерирует дополнительные части изображения.

Это выглядит примерно так:

Также в приложение есть функция, меняющая стиль уже нарисованных элементов, а художник может выбрать один из понравившихся вариантов.

Пока что приложение не выпущено, но релиз ожидается скоро. Первоначально его выпустят на iPad с поддержкой Apple Pencil. Для участия в тестировании можно запросить ранний доступ на сайте Wand, однако сами разработчики дают его выборочно.  

Примеры работы программы выглядят так:

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Источник:
Wand

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