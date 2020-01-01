Состоялся релиз WarCraft III Reforged
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Состоялся релиз WarCraft III Reforged

Сегодня великий день для любителей компьютерных игр и тех, кто предпочитает фэнтези – представление Warcraft III: Reforged, которая вышла из бета-теста. Радует и то, что все пользователи получили доступ ко всем режимам игры. Это касается даже кампаний и кастомных карт.

По своей сути, WarCraft III Reforged – это симбиоз двух частей оригинального WarCraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne. Если информации от разработчиков, то даже сюжет игры остался прежним. Главные изменения касаются графики, моделей героев, а также корректировки баланса сил.

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Представители Blizzard уже продемонстрировали, какие изменения коснулись главных героев – Артаса, Джайна и Мурадина. Также стоит обратить внимание на рекомендованные требования к игре. На этом же мероприятии была анонсирована будущая серия турниров по ремастеру, которые будет организовывать компания ESL. Ежегодно призовой фонд составит 200 тыс. долларов.

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