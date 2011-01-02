Sony закрыла сайт по продаже кастомных панелей для PlayStation 5

Совсем недавно мы писали об интернет-магазине по продаже кастомных панелей для PlayStation 5. И вот, всё производство с продажами «прикрыла» сама Sony.

Вначале сайт PlateStation5.com переехал на домен CustomizeMyPlates.com из-за нарушений товарного знака, а после переезда, юристы японской корпорации пригрозили иском в суд, если работа магазина не будет прекращена. Таким образом предприниматели должны вернуть деньги тем, кто оформил предзаказ панелей, а также остановить производство.





Производимые панели интернет-магазином

Предполагается, что Sony готовится к выпуску собственных кастомных панелей для PS5. Стоит отметить, что панели в новой консоли легко снимаются, а продажа первых принесёт компании хорошую прибыль, без выпуска новых консолей.