Sony выпустит две версии PlayStation 5

Технологическая борьба в сфере консольных игр продолжается между Sony и Microsoft. Последняя пошла на хитрость, и по всей видимости, в этом году представит сразу две консоли для разных ценовых сегментов. Представители Sony, видимо проанализировали такой подход и решили пойти по такому же пути. Но если ранее эта информация не была никем подтверждена, то теперь надежда на это появилась.

Об этом свидетельствует утечка со стороны известного инсайдера в этих кругах – VFXVeteran, который поделился своим мнение на форуме NeoGAF. По его мнению, Sony также выпустит две игровые приставки: флагман PlayStation 5 Pro и более дешевый и урезанный в плане производительности вариант – PlayStation 5.

Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом. Но тогда речь шла именно о младшей версии. Что касается флагманской, то у нее уровень производительности будет на уровне 12 TFLOPs.

Если говорить о ценнике, то точных данных пока нет. Но существует мнение, что менее производительный вариант будет оценен в 400 долларов, флагман – от 500 до 600 долларов.