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Sony представила PlayStation Portal

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 16:34

Sony наконец-то раскрыла подробности о PlayStation Portal — устройство, которое ранее было известно, как Project Q.

Девайс обладает ЖК-экраном на 8-дюймов, разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. С помощью PlayStation Portal можно удалённой подключаться к PS5 по Wi-Fi и запускать предустановленные игры.

Внешний вид

Стоимость PlayStation Portal составляет $200 и поступит в продажу до конца 2023 года.

После анонса некоторые зарубежные издания опубликовали первые обзоры. Их можно увидеть ниже.

Видео

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Теги: 
Источник:
PlayStation
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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