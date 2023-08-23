Sony представила PlayStation Portal

Sony наконец-то раскрыла подробности о PlayStation Portal — устройство, которое ранее было известно, как Project Q.

Девайс обладает ЖК-экраном на 8-дюймов, разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц. С помощью PlayStation Portal можно удалённой подключаться к PS5 по Wi-Fi и запускать предустановленные игры.

Внешний вид

Стоимость PlayStation Portal составляет $200 и поступит в продажу до конца 2023 года.

После анонса некоторые зарубежные издания опубликовали первые обзоры. Их можно увидеть ниже.

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