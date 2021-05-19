Sony представила компактный бюджетный смартфон Xperia Ace 2

Компания Sony представила бюджетный смартфон Xperia Ace 2 с довольно слабым железом. Новинка получила процессор MediaTek Helio P35 с восемью ядрами ARM Cortex-A53 и частотой до 2,3 ГГц, а также графикой IMG PowerVR GE8320.

Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 6. Есть фронтальная камера на 8 МП, а основная получила два модуля: 13 + 2 МП.

Внутри установлены 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ постоянной памяти, слот microSD, боковой сканер отпечатка и 3,5-мм гнездо для наушников. Также отметим аккумулятор ёмкостью в 4500 мА·ч. Наконец, у новинки есть сертификация IP68, что означает защиту от влаги и пыли.

Новинка стоит примерно 200 долларов, старт продаж ожидается в конце месяца. На выбор будут предложены чёрный, голубой и белый варианты.

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