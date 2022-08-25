Sony может показать Xperia 5 IV уже 1 сентября

Компания Sony официально объявила, что 1 сентября состоится официальная презентация нового смартфона Xperia. Речь идёт о модели Sony Xperia 5 IV, хотя наверняка там покажут и другие.

Новинка представляет собой компактный флагман с экраном диагональю 6,04 дюйма. Ширина корпуса составляет 67,1 мм, высота — 155,74 мм. Смартфон оснащён флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Также новинка получит три датчика изображения по 12 МП в основной камере. Sony Xperia 5 IV получит NFC, разъём для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 6 и модуль беспроводной зарядки.

Объёмы памяти, ёмкость аккумулятора и другие характеристики пока не сообщаются. Цена и дата выхода также пока неизвестны.

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