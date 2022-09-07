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Новости

Sony может представить смартфон для геймеров 12 сентября

Компания Sony в начале сентября представила компактный смартфон Xperia 5 IV с отличными камерами и мощными характеристиками.

Теперь совершенно неожиданно компания заявила о планах провести ещё одну презентацию 12 сентября. Она будет посвящена устройствам Xperia, но каким именно – не сообщается. Есть только намёк на игровую тематику и ориентир на профессиональных геймеров.

По всей видимости Sony может представить игровой смартфон «PlayStation Phone», который будет тесно интегрирован с PlayStation 4 и PlayStation 5. Всё это говорит о желании корпорации максимально громко зайти на мобильный игровой рынок. Что будет в итоге, узнаем уже 12 сентября.

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Источник:
Sony
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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