Sony представила профессиональный дрон Airpeak S1

Компания Sony представила профессиональный квадрокоптер для фото и видеосъемки Airpeak S1. Он появится в продаже в сентябре и будет стоить от 9 тысяч долларов.

Беспилотник может летать до 22 минут без подвеса, с камерой — до 12 минут. При этом он развивает максимальную скорость до 90 км/ч и способен летать при ветре до 20 м/с.

Новинка оснащена пятью стереокамерами, инфракрасным дальномером, а также автопилотом для полётов при отсутствии сигнала GPS.

По умолчанию новинка не имеет подвеса, но для неё разработали специальную версию Gremsy T3, которая совместима с беззеркальными камерами Sony. Для управления можно использовать iPhone или iPad.

Дроном можно управлять вдвоём — один выполняет функции пилота, другой — оператора.

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