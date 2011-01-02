Смартфоны Samsung Galaxy S21 покажут 14 января

Похоже, что дата анонса смартфонов Samsung Galaxy S21 стала известна. По данным инсайдера Джона Проссера, новинку покажут 14 января 2021 года.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀



Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021



Launch: January 29, 2021



Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Одновременно с презентацией смартфоны станут доступны для предварительного заказа. А продажи начнутся уже 29 января. Обещаны такое цвета: чёрный, белый, серый, серебристый, фиолетовый и розовый.

Внутри заявлен процессор Qualcomm Snapdragon 875, который, вероятно, будет мощнее даже A14. Однако первым смартфоном на нём станет Xiaomi Mi 11.

Помимо этого, новинки Samsung получат основные камеры на три-четыре модуля с основным датчиком на 108 МП. В качестве ОС заявлена Android 11 с интерфейсос One UI 3.0.

Ёмкость батареи будет различаться — 4000, 4800 и 5000 мА·ч для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra соответственно.