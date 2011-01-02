Смартфоны Samsung Galaxy S21 покажут 14 января

Похоже, что дата анонса смартфонов Samsung Galaxy S21 стала известна. По данным инсайдера Джона Проссера, новинку покажут 14 января 2021 года.
Одновременно с презентацией смартфоны станут доступны для предварительного заказа. А продажи начнутся уже 29 января. Обещаны такое цвета: чёрный, белый, серый, серебристый, фиолетовый и розовый.
Внутри заявлен процессор Qualcomm Snapdragon 875, который, вероятно, будет мощнее даже A14. Однако первым смартфоном на нём станет Xiaomi Mi 11.
Помимо этого, новинки Samsung получат основные камеры на три-четыре модуля с основным датчиком на 108 МП. В качестве ОС заявлена Android 11 с интерфейсос One UI 3.0.
Ёмкость батареи будет различаться — 4000, 4800 и 5000 мА·ч для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra соответственно.
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