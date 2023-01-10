Смартфоны Infinix получат звук от JBL

Компания Infinix официально анонсировала сотрудничество с JBL для использования звуковой экспертизы и технологических наработок в будущих смартфонах. Сообщается, что результат сотрудничества будет продемонстрирован в устройствах 2023 года.

Сейчас известно, что новое поколение линейки Infinix NOTE будет оснащаться звуковой системой JBL. При этом пока неизвестно, будет ли улучшенный звук у других линеек продуктов.

Первые модели смартфонов Infinix NOTE со звуком от JBL появятся в середине 2023 года.