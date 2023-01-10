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Смартфоны Infinix получат звук от JBL

Компания Infinix официально анонсировала сотрудничество с JBL для использования звуковой экспертизы и технологических наработок в будущих смартфонах. Сообщается, что результат сотрудничества будет продемонстрирован в устройствах 2023 года.

Сейчас известно, что новое поколение линейки Infinix NOTE будет оснащаться звуковой системой JBL. При этом пока неизвестно, будет ли улучшенный звук у других линеек продуктов.

Первые модели смартфонов Infinix NOTE со звуком от JBL появятся в середине 2023 года.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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