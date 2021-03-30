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Новости

Смартфон Xiaomi Mix Fold показали вживую после анонса

Смартфон Mix Fold представили сегодня на мероприятии Xiaomi. Это флагманский смартфон с гибким экраном, который походит на аналогичные модели других производителей. При этом проблема у новинки в виде складки на экране никуда не делать.

Смартфон оснащён 8,01-дюймовым сгибающимся экраном, есть также обычный с диагональю 6,52 дюйма. Оба основаны на матрицах AMOLED. Как утверждается, шарнир протестирован на 200 тысяч циклов складывания и раскладывания, а рассчитан в принципе на миллион.

Смартфон оснащён основной камерой с модулями на 108, 13 и 8 МП. Фронтальная камера отсутствует.

Новинка основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Используется высокоскоростная оперативная и флэш-память. При этом цены, даже китайские, не радуют.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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