Samsung начинает изготавливать складные дисплеи для сторонних производителей

Мы не раз слышали о том, что такие компании, как Xiaomi, Vivo и Google намерены создавать собственные складные смартфоны. Эта информация оставалась неподтвержденной, пока в Samsung не заявили, что начали создавать дисплеи для подобных устройств. В недрах подразделения Samsung Display уже кипит подготовка к работе. Вероятно, уже в октябре начнется массовый выпуск, так как складные смартфоны должны анонсировать в четвертом квартале этого года.

Итак, что мы знаем об этих устройствах? Так, представители Google для складной модели Pixel заказали дисплей с диагональю 7,6 дюймов, Vivo — 8 дюймов, а вот размеры экрана для Xiaomi пока неизвестны. Также отметим, что Vivo создадут смартфон, соотношение сторон экрана которого в сложенном виде имеет размеры 10,2: 9.

В клиентах Samsung Display значится и компания Oppo, но они перенесли выход своего складного устройства на 2022 год, а значит изготовление экранов для них стартует позже. Этот девайс получит дизайн раскладушки с внутренним дисплеем диагональю 7,1 дюйм и внешней LTPO-матрицей на 1,5-2 дюйма. Также и представители Huawei пытались заключить соглашение с Samsung, но увы, им не удалось договориться. И также не стоит забывать о моделях Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 от Samsung. Так что компания до конца года обеспечена работой.

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