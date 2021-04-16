Samsung показала смартфон, который складывается внутрь и наружу

Компания Samsung запатентовала новую версию складного смартфона. Она отличается от Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, поскольку может складываться внутрь и наружу.

Новинка внешне напоминает Samsung Galaxy Z Flip, однако конструкция шарниров у него иная. Скорее всего, там используются шарниры, как в ноутбуках-трансформерах. При этом в сложенном состоянии гибкий экран остается защищенным от внешних воздействий. В разложенном же он будет огибать весь корпус.

Ресурс Letsgodigital показал на рендерах, как может выглядеть такое решение.

При этом отмечается, что вместо вспышки Samsung хочет использовать свет, излучаемый дисплеем. А камера получит минимум два модуля. Помимо этого, в патенте говорится, что новинка будет оснащена сканером отпечатка прямо в дисплее. На данный момент все гибких экраны лишены такой возможности.