Смартфон Lenovo Legion 2 Pro получит почти 7-дюймовый дисплей с частотой 144 Гц

На будущей неделе, 8 апреля, состоится анонс нового игрового смартфона Lenovo Legion 2 Pro. Но уже сегодня стаи известны некоторые подробности о нём. Как сообщается, новый геймерский девайс получит топовый экран.

По данным профильных источников, дисплей будет 6,92-дюймовым, разрешение его составит 2460 х 1080 пикселей, а частота — 144 Гц. Он будет основана на матрице Samsung AMOLED E4. А Чен Цзинь, руководитель китайского отдела мобильного бизнеса Lenovo, подтвердил, что дисплей будет симметричным.

Что касается других спецификаций, то новинке приписывают процессор Snapdragon 888, оснащен 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти в максимуме. Будут также версии на 12/128 ГБ и 12/256 ГБ.

Помимо этого, упоминаются два порта USB-C и зарядный блок на 130 Вт. Наконец, новинка получит новую систему охлаждения с двумя вентиляторами.