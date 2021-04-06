Lenovo Legion 2 Pro — свежие подробности об игровом смартфоне

Компания Lenovo показала первые живые фото нового игрового смартфона Legion 2 Pro. И, судя по ним, новинка получит активное охлаждение. У смартфона есть кулер и решётка для выброса тепла.

Похоже, такой режим будет включаться только во время игр, поскольку нужно будет охлаждать всё железо в середине. В остальных сценариях, скорее всего, кулер работать не будет.

При этом новинка получила фронтальную камеру сбоку — это позволит проводить стримы во время игр. Такое решение ранее использовали в первой модели.

Помимо этого, новинка получит процессор Snapdragon 888, аккумулятор на 5500 и быструю зарядку на 90 Вт. А ещё он получит крутой экран. Сам смартфон покажут уже 8 апреля.