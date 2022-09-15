Представлен среднебюджетный смартфон Honor X40

Компания Honor представила свой новый смартфон Honor X40, который относится к среднему уровню. Эта модель оснащена процессором Snapdragon 695 с графикой Adreno 619, имеет 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Новинка оснащена экраном OLED с закруглёнными краями и разрешением 2400×1080 точек, диагональю 6,67 дюйма и частотой 120 Гц. Яркость составляет 800 нит. Поддерживаются 10-битные цвета.

Основная камера оснащена модулями на 50 и 2 Мп, фронтальная — 8 Мп. В смартфоне используется батарея на 5100 мА·ч с зарядкой мощностью 40 Вт. В качестве ОС используется Magic UI 6.1 на базе Android 12.

Цена Honor X40 — от 1499 юаней (~12 700 рублей). Модель 12+256 ГБ оценивается в 2299 юаней (~19 500 рублей). Телефон появится в продаже в Китае с конца сентября.

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