Слух: HUAWEI представит первый в мире смартфон с тройным складыванием в начале 2024 года

HUAWEI занимается разработкой первого в мире смартфона, который можно сложить трижды, и представит его уже в начале 2024 года, рассказал известный инсайдер Revegnus (@Tech_Reve) со ссылкой на источники.

В разложенном виде такой смартфон будет напоминать планшет. При этом если его сложить, то он почти не будет отличаться от обычного телефона (не учитывая его толщину).

По словам информатора, разработка «продвигается плавно», поэтому устройство могут представить уже в первом квартале 2024 года.

Данную разработку планировалось показать в конце текущего года, однако сроки были перенесены, рассказал аналитик Росс Янг.

Кроме того, Samsung также готовит устройство с тройным складыванием. Этот смартфон, вероятно, появится в продаже после HUAWEI, ориентировочно в 2025 году.