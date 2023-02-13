Слизерин стал самым популярным факультетом в Hogwarts Legacy

На многих игровых платформах популярность факультетов в игре Hogwarts Legacy была определена на основе статистики достижений, связанных с посещением зала картографии. Несмотря на то, что эта статистика не учитывает игроков, которые еще не прошли задание, она все же дала общее представление о том, какие факультеты являются самыми популярными среди игроков.

Слизерин оказался самым популярным факультетом на всех платформах, согласно статистике в Steam, на PlayStation и на Xbox. На Xbox и PlayStation Гриффиндор занял второе место, а на ПК — третье, после Когтеврана. На ПК второе место занял Когтевран, а третье место занял Гриффиндор. Пуффендуй же оказался на последнем месте на всех платформах.

Интересно, что игроки на разных платформах показали разный уровень активности в достижении миссии зала картографии. Например, на Xbox (официальное приложение) почти 30% игроков, выбравших Слизерин, выполнили достижение, тогда как на PlayStation только 18,1% игроков сделали то же самое. В целом, по всем платформам, в среднем почти половина игроков еще не выполнили это достижение.

Кто знает, возможно, не выполнившие миссию зала картографии просто потерялись в пути. В таком случае, им стоит обратиться к картам мародеров — они, конечно, запрещены, но ведь они помогли Гарри и его друзьям найти дорогу, так что почему бы и нет?