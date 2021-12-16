Складной смартфон Oppo Find N показали на живых фото

В сети появились свежие живые фото анонсированного накануне смартфона Oppo Find N. Их опубликовал сетевой инсайдер под ником Ice Universe. Также он поделился некоторыми видеороликами новинки.

Помимо внешнего вида, на фото показано сравнение Oppo Find N с нынешним флагманским смартфоном Samsung Galaxy Z Fold3. При этом на снимках видно, что у китайской версии нет складки на экране.

А вот так выглядят видео:

I have experienced OPPO Find N for several days. I have been suppressing my excitement. Now, I can share it. fantastic. pic.twitter.com/NP8F8yya0D — Ice universe (@UniverseIce) December 15, 2021

OPPO Find N dynamic wallpaper design is very nice. pic.twitter.com/LKOuOZWbg8 — Ice universe (@UniverseIce) December 15, 2021

Oppo Find N будет продаваться только в Китае, на данный момент компания не планирует выпускать новинку за пределами страны. При этом первая партия моментально разошлась.

Что касается спецификаций, то новинка получила процессор Snapdragon 888, 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ постоянной памяти. Также заявлена батарея на 4500 мА·ч. Есть быстрая проводная зарядка на 33 Вт, беспроводная зарядка на 15 Вт и обратная беспроводная на 10 Вт.