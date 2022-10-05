Представлен смартфон Simple Phone с упором на конфиденциальность

Малоизвестная словацкая фирма Simple Mobile Tools, которая разрабатывает открытые альтернативы для стандартных Android-приложений, выпустила первый смартфон под названием Simple Phone.

Он работает на фирменной Android-прошивке со всеми приложениями Simple Mobile Tools. Система называется SimpleOS, она построена на Android 11 и не включает в себя приложения Google. Приложения можно устанавливать из стороннего магазина F-Droid.

Что касается технических параметров, то они довольно скромные. У новинки есть IPS-дисплей с диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+. В качестве процессора используется довольно старый чипсет MediaTek Helio P60. Есть 4 ГБ оперативной памяти 128 ГБ постоянной. Основной модуль камеры включает сенсоры на 48, 8 и 5 Мп, есть также селфи-камера на 25 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч.

Цена составляет 399 долларов/евро, что примерно соответствует 25 000 рублей. Продажи стартуют с 1 ноября.

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