Сеть М.Видео-Эльдорадо начала продавать смартфон HONOR X9a и планшет HONOR Pad

Сеть магазинов М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж нового смартфона и планшета от HONOR — HONOR X9a и HONOR Pad 8. Смартфон HONOR X9a уже доступен в магазинах и на онлайн-площадках М.Видео и Эльдорадо по цене 27 999 рублей, но до 2 марта покупатели смогут приобрести его по цене 24 999 рублей, получив в подарок TWS-наушники HONOR Choice Earbuds X3. Стоимость планшета HONOR Pad 8 составляет 24 999 рублей, но при заказе до 9 марта покупатели получат в подарок чехол-клавиатуру и скидку 1 000 рублей.

Основными особенностями смартфона HONOR X9a являются высокая частота обновления до 120 Гц и частота дискретизации сенсорного слоя до 300 Гц, что обеспечивает плавную анимацию и быструю реакцию на любые действия. Также смартфон оснащен технологией защиты от ложных срабатываний по краям экрана при использовании одной рукой.

Планшет HONOR Pad 8 имеет цельнометаллический алюминиевый корпус, работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680 и оснащается FullView-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей. Планшет также имеет тонкие рамки с полезной площадью экрана в 87%. Другими отличительными особенностями являются аудиосистема из 8 динамиков, а также сертификаты TÜV Rheinland по снижению синего света и подавлению мерцания.