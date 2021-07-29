Серия смартфонов HUAWEI P50 представлена официально

Huawei представила в Китае новую серию смартфонов HUAWEI P50, пополнившую линейку премиальных продуктов P.

Основная фотокамера выполнена в оригинальном дизайне: четыре объектива и вспышка расположены в двух крупных чёрных окружностях, напоминающих объективы классической камеры. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 2.

Смартфоны серии HUAWEI P50 оснащаются большими экранами и ёмкими батареями, но несмотря на это имеют малый вес и толщину. Флагман линейки HUAWEI P50 Pro обладает дисплеем с изогнутыми краями с узкими боковыми рамками. Частота обновления кадров до 120 Гц и дискретизация сенсора 300 Гц обеспечивают плавное воспроизведение динамичных сцен. Модели HUAWEI P50 Pro и HUAWEI P50 сертифицированы по стандарту IP68, подтверждающему защищённость от пыли и влаги. Оба смартфона имеют двойные стереодинамики.

Фотокамера с двойной матрицей даёт изображения повышенной чёткости в широком динамическом диапазоне. Объединяя возможности нескольких объективов, 10-канального мультиспектрального датчика, оптики HUAWEI XD, процессора изображений XD Fusion Pro Image Engine и других технологий, система Dual-Matrix Camera предлагает недостижимые ранее возможности для фотосъёмки при компактных габаритах.

Новая оптика HUAWEI XD обеспечивает высокое качество изображения. Впервые система оптической визуализации сочетается с вычислительными возможностями, создавая первую в отрасли комплексную систему коррекции изображения, которая способна исправлять искажения при воспроизведении мелких деталей. Это решение позволяет восстановить до 25% информации, содержащейся в изображении.

200-кратное зуммирование позволяет снимать объекты на больших расстояниях. Крупные планы имеют высокую детализацию, а телеобъектив даёт чёткое изображение в диапазоне приближения до 100х. Сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм позволяет снимать пейзажи, большие группы людей и поддерживает макросъёмку с расстояния от 2,5 см.

Фотокамера HUAWEI P50 Pro получила новую систему цветных фильтров Super Color Filter System, которая усиливают световой поток, регистрируемый матрицей основной камерой на 103%. Благодаря этому при недостаточном освещении снимки получаются более яркими и детализированными. Технология Super HDR расширяет динамический диапазон матрицы на 28%, что позволяет получать качественные снимки даже в контровом свете.

Смартфоны серии HUAWEI P50 поддерживают запись видео в формате 4K во всём диапазоне фокусных расстояний. Новое решение для стабилизации изображения AIS Pro позволяет снимать чёткие видеоролики без применения штатива, даже в режиме съёмки таймлапс. Интеллектуальный режим «синемаграф» отлично подходит для создания творческих роликов. После съёмки пользователи могут импортировать видео в приложение PetalClip, просто нажав «Редактировать» в галерее.

В качестве процессора используется флагманский процессор Kirin 9000 и Snapdragon 888 4G, созданным по технологическому процессу 5-нм.

Стоимость и дата выхода в продажу будет объявлена позже.