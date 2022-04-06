«Сбер» и «Альфа-банк» попали под блокирующие санкции США

США объявили о новых санкциях против России. В этот раз под блокирующие санкции попали «Сбер» и «Альфа-банк». Любое сотрудничество американцев с данными банками теперь под запретом.

В «Сбере» заявили, что банк продолжит работу в штатном режиме, а санкции не окажут особого влияния на его работу и никак не отразятся на обслуживании россиян.

Напомним, что в конце февраля под блокирующие санкции США попал ВТБ. Со временем приложение банка исчезло из Google Play и App Store. Аналогичное может произойти с приложениями «Сбера» и «Альфа-банк». Владельцы Android смогут установить APK-файл для дальнейшего использования, а вот владельцам iPhone придётся пользоваться веб-версией онлайн-банков.

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