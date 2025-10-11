Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне | The GEEK
close
Новости

Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне

Отличий мало, но они есть.

Samsung выпустила в Китае эксклюзивный складной смартфон Galaxy W26, «построенный» на базе флагманского Galaxy Z Fold 7.

Характеристики смартфонов полностью совпадают, вплоть до габаритов и веса. Ключевым отличием стал дизайн. Смартфон получил роскошную золотистую рамку корпуса и золотистые окантовки для модуля камер.

Читайте обзор Samsung Galaxy Z Fold 7

Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

Кроме того, Galaxy W26 и Galaxy Z Fold 7 отличаются доступными конфигурациями и ценниками. Samsung Galaxy W26 доступен на китайском рынке в красном и черном цветах по следующим ценам:

  • Samsung Galaxy W26 (16/512 ГБ) — 16 999 юаней (~193 200 рублей);
  • Samsung Galaxy W26 (16/1024 ГБ) — 18 999 юаней (~215 900 рублей).
id·212357·20251011_1618
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Transsion готовится возродить BlackBerry в 2026 году
Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26
Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Pro показали на официальных рендерах
В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14
Стало известно, какие смартфоны Vivo и iQOO получат бета-версию OriginOS 6
Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS
Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
HONOR объявила дату презентации флагманов Magic 8 и Magic 8 Pro
iQOO 15 получил официальную дату выхода
Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором
13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8
Samsung начнет показывать рекламу на некоторых премиальных «умных» холодильниках

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры