Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне

Samsung выпустила в Китае эксклюзивный складной смартфон Galaxy W26, «построенный» на базе флагманского Galaxy Z Fold 7.
Характеристики смартфонов полностью совпадают, вплоть до габаритов и веса. Ключевым отличием стал дизайн. Смартфон получил роскошную золотистую рамку корпуса и золотистые окантовки для модуля камер.
Кроме того, Galaxy W26 и Galaxy Z Fold 7 отличаются доступными конфигурациями и ценниками. Samsung Galaxy W26 доступен на китайском рынке в красном и черном цветах по следующим ценам:
- Samsung Galaxy W26 (16/512 ГБ) — 16 999 юаней (~193 200 рублей);
- Samsung Galaxy W26 (16/1024 ГБ) — 18 999 юаней (~215 900 рублей).
