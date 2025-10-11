Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне

Samsung выпустила в Китае эксклюзивный складной смартфон Galaxy W26, «построенный» на базе флагманского Galaxy Z Fold 7.

Характеристики смартфонов полностью совпадают, вплоть до габаритов и веса. Ключевым отличием стал дизайн. Смартфон получил роскошную золотистую рамку корпуса и золотистые окантовки для модуля камер.

Читайте обзор Samsung Galaxy Z Fold 7 Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

Кроме того, Galaxy W26 и Galaxy Z Fold 7 отличаются доступными конфигурациями и ценниками. Samsung Galaxy W26 доступен на китайском рынке в красном и черном цветах по следующим ценам: