В России появились аксессуары для Samsung Z Flip3 с символикой Disney, MARVEL и сериала «Симпсоны»

В России стартовали продажи сменных ремешков к чехлам для смартфона Samsung Galaxy Z Flip3, созданные в коллаборации с компанией Disney. В числе доступных дизайнов – принт с Микки Маусом, логотип MARVEL, символ Галактической Империи, а также узоры с Бартом Симпсоном.

Новые аксессуары сочетаются с чехлами Silicone Cover with Strap и устанавливаются вместо штатного широкого ремешка.

Сменные ремешки для чехлов Silicone Cover with Strap для смартфонов Galaxy Z Flip3 уже доступны по цене от 1490 рублей в зависимости от модели ремешка. Чехол Silicon Cover with Strap придётся приобретать отдельно по цене 4 490 рублей.