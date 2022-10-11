Samsung выпустит эксклюзивную линейку W23 в конце октября

Samsung готовит эксклюзивную серию флагманов W23 для китайского рынка. По словам китайского инсайдера Ice Universe, их представят 21 октября.

Всего будет два смартфона: W23 и W23 Flip. Они будут построены на базе Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. По слухам, новинки получат по 16 Гб оперативной памяти. Про другие нововведения пока информации нет.

Напомним, что серию Samsung W компания создает вместе с оператором сотовой связи China Telecom. Устройства выходят в измененном дизайне и лимитированном количестве.

Samsung W22

Так, например, выглядел Samsung W22 в прошлом году. По сути, это был просто кастомный Galaxy Z Fold 3.

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