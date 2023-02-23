Samsung выпустит лимитированную серию аксессуаров ко Дню покемонов

В Японии 27 февраля будут праздновать День покемонов. К этому событию, Samsung выпускает лимитированную серию аксессуаров с культовыми персонажами.

Настоящим фанатам будут доступны стилизованные ремешки Galaxy Watch 5, чехол для Galaxy Z Flip 4 и кейс в форме шара Poké для Galaxy Buds 2 Pro. Старт продаж начнется только 27 февраля, все строго.

Такие лимитированные выпуски аксессуаров популярны в Японии. В прошлом году всю коллекцию от Samsung раскупили менее, чем за день.