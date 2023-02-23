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Samsung выпустит лимитированную серию аксессуаров ко Дню покемонов

В Японии 27 февраля будут праздновать День покемонов. К этому событию, Samsung выпускает лимитированную серию аксессуаров с культовыми персонажами.

Samsung Pokemon

Настоящим фанатам будут доступны стилизованные ремешки Galaxy Watch 5, чехол для Galaxy Z Flip 4 и кейс в форме шара Poké для Galaxy Buds 2 Pro. Старт продаж начнется только 27 февраля, все строго.

Samsung Pokemon
Samsung Pokemon

Такие лимитированные выпуски аксессуаров популярны в Японии. В прошлом году всю коллекцию от Samsung раскупили менее, чем за день.

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Источник:
Gizmochina

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