Boeing 787-9 в стиле Покемон готовится к первому полёту

Совсем скоро авиакомпания All Nippon Airways (ANA) запустит в эксплуатацию самолет Boeing 787-9 в стиле вселенной Покемон.

Новый самолет, названный Pikachu Jet NH, будет расписан изображениями культовых героев сериала, таких как Пикачу, Чаризард, Латиос и Латиас. Интерьер также будет оформлен в тематическом стиле, но фото пока не опубликованы.

Самолет сможет перевозить более 240 пассажиров на расстояние до 14 140 км со скоростью до 954 км/ч.

Pikachu Jet NH будет выполнять рейсы из токийского аэропорта Ханеда в различные города мира, включая Манилу, Сингапур, Ванкувер и Сидней.

Первый полет назначен на 4 июня.