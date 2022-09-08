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Новости

Nintendo выпустила лимитированную консоль Switch OLED по играм Pokémon Scarlet and Violet

Компания Nintendo выпустила лимитированную консоль Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition, которая приурочена к скорому выходу новых игр про карманных монстров покемонов.

Корпус консоли разукрашен стартовыми покемонами из будущих игр Pokémon Scarlet and Violet: Sprigatito, Fuecoco и Quaxly. На передней панели док-станции показаны два легендарных покемона Корайдона и Мирайдона, а на задней панели изображен покебол.

В комплект «лимитки» входят фиолетовый и оранжевый Joy-Con с эмблемами из новых игр, а также белые ремешки для них.

Консоль Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition появится в продаже с 4 ноября по цене $359 (~22 тыс. рублей).

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Источник:
Nintendo

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