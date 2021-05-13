Samsung выпустила Galaxy Watch 3 TOUS с эксклюзивными ремешками и циферблатами

Samsung и испанский ювелирный бренд TOUS представили коллекцию умных-часов Galaxy Watch 3 TOUS. Устройство поддерживает весь функционал Galaxy Watch и включает в себя два сменных силиконовых ремешка бежевого и черного цвета, украшенных символом бренда «Мишкой TOUS».

Кроме того владельцы часов получат 18 эксклюзивных циферблатов. Упаковка «умных часов» также получила новое оформление в стиле брендов. Остальные характеристики остались без изменений.

Есть союзы, которым суждено повториться, поэтому это уже третья коллаборация Samsung и TOUS. В рамках партнерства мы создали продукт сочетающий в себе передовые инновации и дизайн. – отметила Лайя Прунера, директор по маркетингу мобильного подразделения Samsung в Испании.

Galaxy Watch TOUS уже доступны во всех магазинах TOUS в Испании. Стоимость новинки начинается от $400.

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