Samsung представила ПК с разворачивающимся дисплеем

В рамках конференции Intel Innovation 2022 генеральный директор Samsung Display Дж. С. Чой продемонстрировал весьма оригинальную разработку — новый прототип компьютера с раздвижным дисплеем. Производитель называет устройство полноценным ПК, хотя оно больше походит на планшет. Новинка оснащена дисплеем, диагональ которого меняется с 13 до 17 дюймов.

Утверждается, что в линейке ПК компания рассчитывает именно на раздвижные, а не на складные экраны, как это сделано в смартфонах Galaxy Z Fold и Z Flip. А компания Intel показала свое новое программное обеспечение Unison на этом ПК. Это ПО предназначено для подключения ПК на базе процессоров Intel к смартфонам и обмена данными между ними.

Пока что не сообщается, когда подобные компьютеры смогут выйти на рынок. На презентации компания показала только концепт.

Отметим, что другие компании экспериментируют со складными дисплеями и у ПК. Однако пока примеров таких устрйоств очень мало.

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