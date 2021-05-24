Samsung высмеивает iPhone 12 Pro Max в коротких роликах

Samsung не изменяет своим традициям и продолжает выпускать рекламные ролики в которых высмеивает продукцию компании Apple. В этот раз бренд сравнил возможности камеры Galaxy S21 Ultra 5G и iPhone 12 Pro Max.

Начало каждого 15-секундного ролика сопровождается фразой «Your phone upgrade shouldn’t be a downgrade» (пер. Обновление вашего телефона не должно быть ухудшением).

Первый ролик показывает возможности зума и телеобъектива в двух смартфонах и задают зрителю вопрос: «Достаточно близко?».

Но а второе видео показывает сравнение детализации на крупных планах уже с другим вопросом: «Достаточно подробно?».

Неудивительно, что в двух роликах заметно показана разница между Galaxy S21 Ultra 5G и iPhone 12 Pro Max, и конечно, не в пользу смартфона от Apple.

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