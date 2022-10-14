Samsung расследует вздутие аккумуляторов в Galaxy Note 8

Компания Samsung отреагировала-таки на проблему со вздувшимися аккумуляторами старых смартфонов серии Samsung Galaxy. Там уже начали расследование. Проблема насчитывает уже несколько лет.

Одним из пользователей стал блогер Mrwhosetheboss, который имеет почти 12 миллионом подписчиков. По его словам, аккумулятор на смартфоне Galaxy Note 8 вздулся, причём так сильно, что задняя крышка отклеилась. Другие пользователи рассказали о подобных случаях и с другими моделями.

И вот теперь представитель Samsung Крис Ланглуа заявил, что компания в курсе ситуации и расследует события. Также он сказал, что все пользователи, чьи смартфоны пострадали, могут связаться с компанией.

Источник уточнил, что небольшое вздутие батареи не опасно, это заложено при проектировании. Однако большое вздутие может повредить устройство.

По мнению Mrwhosetheboss, проблема может охватывать 250 миллионов человек, однако зарубежные СМИ указывают, что количество может быть куда меньшим.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!