Samsung представила доступные Galaxy A71 и Galaxy A51 с 5G

Представители Samsung неожиданно для многих вчера представили еще два новых смартфона. Ими стали Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G. Да, это те же самые устройства, которые давно продаются, но в новых есть некоторые изменения. В основном это касается платформы, на которой работают устройства. Поэтому, вместо Exynos 9611 у Galaxy A51 и Snapdragon 730 у Galaxy A71, используется Exynos 980.

Да, Samsung не подтвердила, что это именно Exynos 980, но на его наличие указывают несколько утечек. Об этом говорит наличие двух быстрых и шесть энергоэффективных ядер, что полностью соответствует данному чипсету. Кроме того, ранее в Geekbench были опубликованы данные, которые указывали именно на этот SoC. Говоря же о самом чипсете, стоит сказать, что он значительно превосходит в производительности и Exynos 9611, и Snapdragon 730. Это подтверждают тесты. Так, если Exynos 980 набирает максимум 330 000 баллов, то Exynos 9611- не более 140 000 баллов.

Теперь же о самих устройствах и их отличиях от ранее выпущенных моделей. Вариант Galaxy A51 5G получил более емкий аккумулятор. Сейчас вместо батареи на 4 000 мАч установлен аккумулятор на 4 500 мАч. Стоит отметить появление версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. А вот Galaxy A71 5G, если не считать новой платформы, не изменился. Если говорить о ценниках устройств, то для США они такие: Galaxy A51 5G оценен в 500 долларов, Galaxy A71 5G – на 100 долларов больше, нежели Galaxy A51 5G.