Samsung представила доступные Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G

Samsung представила два смартфона серии Galaxy A, это Galaxy A54 5G и Galaxy A34 5G.

Обе новинки визуально похожи на флагманы Galaxy S23, но спецификации у них более доступные.

Samsung Galaxy A54 5G получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления дисплея 120 Гц, яркость достигает до 1000 нит. Процессором служит фирменный Exynos 1380, емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 25-ваттной зарядки. Основная камера тройная: 50 + 12 + 5 Мп. У фронтальной 32 Мп.

Вторая новинка Galaxy A34 5G имеет 6,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон построен на MediaTek Dimensity 1080, аккумулятор такой же: 5000 мАч + зарядка 25 Вт. Параметры основной камеры следующие: 48 + 8 + 5 Мп. У фронтальной — 13 Мп.

Samsung обещает поддержку до четырех обновлений ОС.

Стоимость в зависимости от конфигураций следующая:

Galaxy A34 (6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти) — €390;

Galaxy A34 (8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти) — €460;

Galaxy A54 (6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти) — €490;

Galaxy A54 (8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти) — €550.