Samsung показала гибкий экран-гармошку для будущих складных смартфонов

Компания Samsung явно делает ставку на складные дисплеи. В рамках конференции SID 2021 производитель показал сразу несколько разработок в области гибких экранов.

К примеру, там продемонстрировали концепт смартфона, в котором используется S-образный дисплей. Иначе говоря, это экран, который складывается в двух местах, что позволяет уменьшить его габариты.

Также был представлен крупноформатный OLED-дисплей для ноутбука, нижняя часть которого используется в качестве клавиатуры.

Наконец, там показали концепт экрана-рулона, который можно вытягивать из корпуса.

Само собой, это пока только концепты, так что говорить о сроках выхода готовых решений преждевременно. Однако сами технологии уже существуют.

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