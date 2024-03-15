Samsung может выпустить доступный раскладной смартфон Galaxy Z Fold 6 FE

Слухи о более доступной раскладушке ходят уже давно и практически каждый год. В этот раз информация появилась от источника Tech Reve. По его данным, Samsung значительно упростит компоненты и конструкцию смартфона, чтобы снизить его стоимость.

Galaxy Z Fold 5

Ожидается, что новые смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут представлены на мероприятии Unpacked в третьем квартале года. Там же произойдет анонс потенциального хита – Galaxy Z Fold 6 FE.

О складных смартфонах пока нет никакой конкретной информации.