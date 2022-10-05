Samsung удалось запустить производство 89-дюймовых MicroLED телевизоров

Издание TheElec сообщает, что Samsung все-таки удалось запустить производство своих первых 89-дюймовых MicroLED телевизоров со стеклянной подложкой LTPS TFT. Изначально оно планировалось на май, но из-за проблем с цепочкой поставок процессы пришлось перенести.

Всего Samsung представила три версии телевизоров — на 89, 101 и 114 дюймов. Наладить производство удалось пока только для первых.

Помимо стеклянной подложки, в этих устройствах компания будет впервые использовать самые маленькие светодиодные чипы размером 34 x 85 микрон.

Стоимость 89-дюймовой телевизора Samsung MicroLED с подложкой LTPS TFT пока не называется. Компания оценивала ее в 80 тысяч долларов, но и это может оказаться не пределом.

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