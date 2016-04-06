Samsung готовит три смартфона в линейке S21

Samsung готовит трио смартфонов линейки Galaxy S21, которые придут на смену Galaxy S20. Об этом пишет тематический ресурс SamMobile.

Предполагается, что новинки получат названия Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra соответственно по аналогии со смартфонами двадцатой серией. На данный момент известны лишь их каталожные обозначения: SM-G991, SM-G996 и SM-G998. Предполагается, что они получат поддержку 5G, хотя могут быть и версии под 4G/LTE.

Другие известные спецификации включают в себя объёмы памяти на уровне 128 и 256 ГБ. Насчёт большего объёма данных нет, хотя в двадцатой серии были версии и на 512 ГБ, так что всё возможно. Впрочем, ранее компания выпускала модель и на 1 ТБ памяти, но такая модификация Galaxy S10+ оказалась невостребованной.

Вероятно, новинки также получат 8/16 ГБ ОЗУ, экраны с большой диагональю и продвинутые камеры.

Презентация Galaxy S21, как ожидается, состоится в первом квартале следующего года. Таким образом, продажи стартуют, скорее всего, к лету. Цены и география продаж пока остаются тайной.