Samsung готовит смартфон с поворотно-выдвижной камерой

Компания Samsung размышляет над оригинальной конструкцией камеры. Она, похоже, сможет не только выдвигаться из корпуса, но также разворачиваться на 180 градусов. Выглядит это примерно так:

Механизм подразумевает, что будет использоваться одна камера — основная. Фактически, это улучшенный вариант того, что мы видели в Poco F2 Proи других моделях. При этом остаются вопросы о надёжности такого решения. Ведь выступающий механизм с поворотным блоком по умолчанию менее надёжен, чем обычные камеры.

Пока не сообщается, когда такое решение будет представлено в готовом смартфоне.